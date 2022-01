Il cadavere della donna scomparsa a Trieste è stato trovato in un sacco dell'immondizia (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Ci sono pochi dubbi sul fatto che il corpo ritrovato mercoledì pomeriggio a Trieste sia quello di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a metà dicembre. Il corpo è stato trovato in un luogo appartato, avvolto in due sacchi della spazzatura. Le ricerche nella zona vicina all'ex Ospedale psichiatrico nel di San Giovanni erano cominciate intorno alle 14.30 e si erano concentrate in un punto preciso dopo una segnalazione sulla quale si mantiene riserbo. Sul fronte delle indagini, invece, la questura giuliana aveva ascoltato mercoledì mattina nuovamente Claudio Sterpin, l'amico della donna, così come Sebastiano Visintin, il marito. Anche il marito di Liliana Resinovich era giunto ... Leggi su agi (Di giovedì 6 gennaio 2022) AGI - Ci sono pochi dubbi sul fatto che il corpo rimercoledì pomeriggio asia quello di Liliana Resinovich, laa metà dicembre. Il corpo èin un luogo appartato, avvolto in due sacchispazzatura. Le ricerche nella zona vicina all'ex Ospedale psichiatrico nel di San Giovanni erano cominciate intorno alle 14.30 e si erano concentrate in un punto preciso dopo una segnalazione sulla quale si mantiene riserbo. Sul frontee indagini, invece, la questura giuliana aveva ascoltato mercoledì mattina nuovamente Claudio Sterpin, l'amico, così come Sebastiano Visintin, il marito. Anche il marito di Liliana Resinovich era giunto ...

