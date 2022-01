Green Pass, cambia di nuovo tutto: la brutta notizia per parrucchieri, estetisti e non solo (Di giovedì 6 gennaio 2022) In base al nuovo decreto del governo, riunitosi nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, cambiano le regole per accedere a diverse tipologie di attività aperte al pubblico a seconda della certificazione verde Covid-19 in possesso. Green Pass base o rafforzato: cosa cambia Quali sono le differenze tra il Green Pass base e quello rafforzato (chiamato anche super Green Pass)? tutto è legato alla modalità con cui si ottiene la certificazione verde: quello che si riceve anche con l’esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido) è il Green Pass base, mentre quello che si ottiene dopo essersi vaccinati a ciclo completo (due dosi) o dopo aver fatto la terza dose o dopo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 gennaio 2022) In base aldecreto del governo, riunitosi nel pomeriggio in Consiglio dei ministri,no le regole per accedere a diverse tipologie di attività aperte al pubblico a seconda della certificazione verde Covid-19 in possesso.base o rafforzato: cosaQuali sono le differenze tra ilbase e quello rafforzato (chiamato anche super)?è legato alla modalità con cui si ottiene la certificazione verde: quello che si riceve anche con l’esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico rapido) è ilbase, mentre quello che si ottiene dopo essersi vaccinati a ciclo completo (due dosi) o dopo aver fatto la terza dose o dopo ...

mannocchia : Segnalo sommessamente che verificare il possesso di green pass senza verificare il documento di identità di chi lo… - lorepregliasco : Se mai introducessero l'obbligo vaccinale, siete pronti a grida, pianti, paginate di chi negli ultimi sei mesi ha r… - SimoneAlliva : Il patrimonio di credibilità conquistato da #Draghi nella lotta alla pandemia è solo una suggestione di alcuni quot… - EPortolu : @loreruiu @RiccardoGavazza In realtà a tutti, anche se surrettizio. Se metti l'obbligo, levi il green pass. Meli… - Eveleenrey : RT @bon1z: in Finlandia hanno sospeso il green pass con una motivazione INCREDIBILE: non serve a fermare i contagi. pazzesco -