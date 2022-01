"Fuoco mai spento". Al Bano e Loredana Lecciso? Proprio quello... Lo "sfregio" a Romina Power (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al Bano e Loredana. Uniti più che mai. Soprattutto adesso che il Leone di Cellino ha contratto il Covid. Il settimanale Oggi dedica una copertina alla coppia più amata, Carrisi e la Lecciso stanno insieme da quasi 20 anni. "Le mie feste da nonno con i nipotini, l'amore per Loredana Lecciso e il Covid… l'ho preso ma sto da Dio!”, scrive il settimanale diretto da Umberto Brindani. Il cantante pugliese attacca i no vax: "Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima. Il vaccino non è contro l'uomo, è la salvezza dell'umanità, da sempre". Poi Carrisi riavvolge il nastro e racconta questo Natale appena trascorso. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Al. Uniti più che mai. Soprattutto adesso che il Leone di Cellino ha contratto il Covid. Il settimanale Oggi dedica una copertina alla coppia più amata, Carrisi e lastanno insieme da quasi 20 anni. "Le mie feste da nonno con i nipotini, l'amore pere il Covid… l'ho preso ma sto da Dio!”, scrive il settimanale diretto da Umberto Brindani. Il cantante pugliese attacca i no vax: "Se la tua verità porta morte o malattia, o prendi coscienza oppure dobbiamo fartela prendere. Mi auguro che non succeda come a tanti è già capitato: vanno a farsi curare e poi fanno il mea culpa. È tardi! Bisogna capirlo prima. Il vaccino non è contro l'uomo, è la salvezza dell'umanità, da sempre". Poi Carrisi riavvolge il nastro e racconta questo Natale appena trascorso. ...

Advertising

CapezzutoF : RT @antonel69320133: Sono un re matto Cambio sempre regole Non perdo mai Nero e poi bianco Muovo luce e tenebre per vincere Freddo nel fuoc… - emanuele2punto0 : @paologoriburde Non l'avevo mai visto fatto nella pignatta di rame sul fuoco ?????? - drama_taegi : Ora!! Il 6 pubblica la terza sad love song una canzone triste scritta da qualcuno che è stato lasciato: - 'Hai mai… - ninarosesnow : RT @Isabell39615268: @ninarosesnow Manila che cerca di fare litigare tutti con lulu..poi fa la vittima qnd viene sgamata... qnd alla sua et… - zanzibardy : RT @SalaLettura: Così per molto tempo, quando, stando sveglio di notte, ripensavo a Combray, non ne rividi mai se non quella specie di lemb… -