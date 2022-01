Fratoianni: 'Salvini dice panzane sul nucleare pur di non parlare dei disastri della Lega al governo' (Di giovedì 6 gennaio 2022) Salvini torna a gamba tesa sul nucleare, ormai unico argomento in cui può fingere una parvenza di opposizione a Mario Draghi. Tanto da chiamare in causa lo stesso premier, scrivendo: "Asse Pd 5Stelle ... Leggi su globalist (Di giovedì 6 gennaio 2022)torna a gamba tesa sul, ormai unico argomento in cui può fingere una parvenza di opposizione a Mario Draghi. Tanto da chiamare in causa lo stesso premier, scrivendo: "Asse Pd 5Stelle ...

Advertising

globalistIT : Non si può che dare ragione a Nicola Fratoianni... - MarcoConcetti3 : Premesso che non mi piace ne la Lega,tantomeno Salvini. Leggendo i tweet di tendenza,mi sembra di aver capito che l… - Cede66De : @Franco50098293 Franco offendi ma fattene 1ragione!Il #pd con D’Alema o no ,non è di sx. Figurati zingaretti. Se lo… - miaferrari10 : @Yoda15271485 Elenca pure le 'cazzate ' di letta bersani fratoianni e 5 stelle che ne sparano a milioni da anni c… - _Luchee_ : @PiergiuseppeEsp Perché non puoi criticare salvini e meloni quando l'alternativa che proponi è un alleanza con cont… -