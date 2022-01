“È intollerabile” Terremoto a Mediaset | lo sfogo del conduttore dopo gli ultimi fatti è furioso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Grande Fratello andrà in onda venerdì 7 gennaio. La notizia è arrivata da TvBlog.it. Per Alfonso Signorini una gioia inaspettata ora che circola la voce che il programma potrebbe allungarsi fino a maggio. Una vera bomba lanciata nelle ore scorse. Nonostante in molti abbiano già abbandonato il ‘GF Vip’ e altri potrebbero farlo a breve, come Manuel Bortuzzo, il reality show dovrebbe proseguire oltre il 14 marzo. Ovviamente mancano le conferme ufficiali, ma l’ipotesi è decisamente molto suggestiva. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più, anche se molti concorrenti potrebbero non accettare questa ulteriore proroga dell’atto conclusivo della trasmissione. Ma se Alfonso Signorini gongola c’è chi non ha preso benissimo il cambio di programma di venerdì. Parliamo di Cesare Bocci. La puntata speciale del Viaggio nella grande bellezza dedicata al palazzo del ...