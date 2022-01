Coronavirus | Agenas | “In 24 ore crescono i posti letto occupati in terapia intensiva in 10 Regioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Nelle ultime 24 ore iinda pazienti Covid-19 sono cresciuti in dieci. Lo ha rilevato il monitoraggio, l’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali, nel monitoraggio quotidiano. Sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni regionali il 5 gennaio, la pressione è cresciuta in Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Valle d’Aosta, Sicilia, Umbria, Campania e Puglia. Tutte, ad eccezione delle ultime due, hanno un’occupazione maggiore del 10 per cento, con il Veneto che raggiunge il 20 e il Lazio ormai a un passo da quel limite (è al 19). Il tasso è stabile, ma oltre la soglia del 10%, in Abruzzo (13%), Calabria (15%), Liguria (21%), Lombardia (15%) Marche (21%), Provincia autonoma ...