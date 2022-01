Combinata nordica femminile | Annika Sieff è settima nel PCR a Predazzo Davanti a tutte Slamik

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Si è aperta quest’oggi in Val di Fiemme la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondodi2021-2022, con lo svolgimento del consueto Provisional Competition Round (o salto provvisorio di gara) sul trampolino piccolo HS106 di. Miglior punteggio e leadership virtuale nel segmento di salto (in caso di cancellazione della serie ufficiale prevista sabato 8 gennaio dopo la Mass Start di fondo) per l’austriaca Annalena, che ha sfruttato al meglio condizioni di favore ed una stanga di partenza nettamente più alta rispetto alle altre big (25 invece di 22) per volare fino a 98.5 metri e ottenere uno score di 124.3. Alle sue spalle si sono inserite ben tre norvegesi, con Ida Marie Hagen in piazza d’onore (92 metri da stanga 22, a 3.9 punti dalla vetta) ...