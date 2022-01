Cagliari, che gioia per Mazzarri: rimonta da sogno alla Sampdoria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Importante successo per il Cagliari che va sotto con la Sampdoria e poi rimonta. I rossoblù tornano al successo a distanza di tre mesi e mezzo. Curiosamente, l’ultima vittoria era arrivata proprio contro i doriani, sconfitti in quella occasione per 3-1. Gara dai due volti al ‘Marassi’. I blucerchiati sono andati avanti con un gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) Importante successo per ilche va sotto con lae poi. I rossoblù tornano al successo a distanza di tre mesi e mezzo. Curiosamente, l’ultima vittoria era arrivata proprio contro i doriani, sconfitti in quella occasione per 3-1. Gara dai due volti al ‘Marassi’. I blucerchiati sono andati avanti con un gol Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ilcirotano : Gabbiadini illude la Samp, Pavoletti la ribalta: che colpaccio del Cagliari! - - M4rk0On1 : @Lucaucce Cioè stiamo cercando giustificazioni? Vergognosi e basta! Perdere contro una squadra come il Cagliari che… - PigroNato : @iosonorossoblu Da ora in poi devo evitare di seguire le partite. Penalizzazione che accetterò volentieri. Per favo… - garo08capitano : @dan_maze Se guardi La Rosa del Cagliari e quella dell’Empoli che per ora oggi è corsaro pure a Roma , butti un occ… - UCS1946 : @Bigmarcello78 Il Cagliari con Pavoletti, Marin e Joao Pedro nella ripresa ha fatto male alla Samp. La difesa nel s… -