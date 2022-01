Apri il vino così? "Pericolosissimo": l'inquietante scoperta di Striscia la Notizia sull'errore da evitare assolutamente | Video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vere e proprie balle sul cibo. A Striscia la Notizia, nella puntata andata in onda su Canale 5 il 6 gennaio, Max Laudadio mostra alcuni Video diffusi dalla pagina YouTube "5-Minutes Crafts" che vanta milioni di follower, ma che diffonde fake news sul cibo e che a volte potrebbero rivelarsi anche pericolose. Il primo caso è quello di una pannocchia inserita all'interno di un sacchetto per alimenti e messo poi nel microonde. Nonostante il filmato mostra come vengano fuori i pop corn, l'esperto interpellato dal tg satirico mostra che in realtà non è possibile. "È impossibile ottenere i pop corn così divisi, poi la pannocchia mostrata non è quella adeguata". E ancora, è la volta del pane vecchio che viene bagnato, messo in una pirofila e infornato. Il risultato è un pane come nuovo? assolutamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Vere e proprie balle sul cibo. Ala, nella puntata andata in onda su Canale 5 il 6 gennaio, Max Laudadio mostra alcunidiffusi dalla pagina YouTube "5-Minutes Crafts" che vanta milioni di follower, ma che diffonde fake news sul cibo e che a volte potrebbero rivelarsi anche pericolose. Il primo caso è quello di una pannocchia inserita all'interno di un sacchetto per alimenti e messo poi nel microonde. Nonostante il filmato mostra come vengano fuori i pop corn, l'esperto interpellato dal tg satirico mostra che in realtà non è possibile. "È impossibile ottenere i pop corndivisi, poi la pannocchia mostrata non è quella adeguata". E ancora, è la volta del pane vecchio che viene bagnato, messo in una pirofila e infornato. Il risultato è un pane come nuovo?...

Advertising

IlSigarodiCY : @tepetaklakek Non succede, ma se succede prometti che butti il te e apri una bottiglia di vino? - sono_io_apri : @deveraunseraunn Ce lo mandiamo in yacht, ah no adesso fa il vino proletario - jakclive : Franco.. apri il vino! No no aspè.. che c'è il prosecco! Ma hai capito che non devi aprirla? Si si.. ha capito!… - CiccioMenzogna : Tutte le ricette iniziano con “apri una birra” o “versa un calice di vino” - danvharris : i genitors che 'apri il vino poi lo finiamo domani' ?? domani sì -

Ultime Notizie dalla rete : Apri vino Festa dell'Epifania nei canti tradizionali della Pasquarella ... con un bicchier di vino già preparato e le povere, umili offerte da deporre nel canestro che uno di essi portava infilato nel braccio: uova, salsicce, uva secca e qualche bottiglia di vino. ...

Il discorso di fine anno Del resto, mettere in bottiglie apparentemente nuove (il green , il gender , quel che l'è...) un vino solo apparentemente vecchio (il conflitto distributivo) serve a giustificare la propria assenza ...

Che mondo sarebbe, senza le App? Dalle degustazioni all'enoturismo, le “must have” WineNews ... con un bicchier digià preparato e le povere, umili offerte da deporre nel canestro che uno di essi portava infilato nel braccio: uova, salsicce, uva secca e qualche bottiglia di. ...Del resto, mettere in bottiglie apparentemente nuove (il green , il gender , quel che l'è...) unsolo apparentemente vecchio (il conflitto distributivo) serve a giustificare la propria assenza ...