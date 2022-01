Alex Belli fa una dedica a Soleil | arriva la reazione furiosa di Delia

Advertising

PasqualeMarro : #AlexBelli umilia ancora Delia Duran, gesto imperdonabile… - kubrickstanley2 : @LudoNotValli delia duran fare cadere denver ai suoi piedi e scoppiara la coppia belli delia , si formera un quadri… - DenisDecorte : Belli-Duran duo di ?? ?? ?? #gfvip - Raffy_Hemmings : RT @simplyalessia_: “WHAT, WHAT!” QUESTA SCENA MI FA MORIREE AHAHAHA, MA POI LUI CHE ARRIVA DAL NULLA #Amici21 e poi alla fine si può veder… - infoitcultura : Soleil Sorge crolla al GF Vip: Alex Belli la consola con dolcezza, Delia Duran si sfoga poi cancella -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Fanpage.it

Tra il flirt con, l'accusa di razzismo che ancora pende sulla sua testa e le lacrime amare versate in silenzio lontano dai compagni d'avventura, Soleil può contare sempre sui suoi ......e Ray) e da una varietà di marijuana (che ha smesso di fumare). Nell'intervista dice che ha ... La produzione e il beat, invece, sono tra i piùche abbia sentito. È per questo che ho deciso ...Gf Vip 6, Alex Belli fa una dedica a Soleil Sorge, Delia Duran risponde con una Instagram story ma poi cancella tutto ...Alfonso Signorini avrebbe chiesto ad un altro ex vippone di ritornare nella casa del Grande Fratello, la trattativa sarebbe in corso ...