Via libera dell’Asl, il Napoli parte per Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante un numero molto alti di contagiati, il Napoli parte regolarmente alla volta di Torino. La ASL Napoli 1 ha deciso di non intervenire e non ha disposto alcun tipo di divieto per il club partenopeo che dunque stasera arriverà in Piemonte, dove domani scenderà in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. In totale sono 7 i contagi accertati, tra cui 6 calciatori. Il Napoli può scendere in campo, perché ha comunque a disposizione, al netto anche di diversi infortuni, più di 13 elementi in rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante un numero molto alti di contagiati, ilregolarmente alla volta di. La ASL1 ha deciso di non intervenire e non ha disposto alcun tipo di divieto per il clubnopeo che dunque stasera arriverà in Piemonte, dove domani scenderà in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. In totale sono 7 i contagi accertati, tra cui 6 calciatori. Ilpuò scendere in campo, perché ha comunque a disposizione, al netto anche di diversi infortuni, più di 13 elementi in rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe-#Napoli: domani via libera definitivo @ManUtd. Poi si potranno programmare visite - Agenzia_Ansa : In Gazzetta ufficiale via libera alla modalità per l'uso della pillola Merck. Somministrazione non oltre cinque gio… - juventusfc : Via alla vendita libera ?? per #JuveUdinese! Info ?? - VoloLibertatem : @etventadv Ci pensavo anche io, Via libera anche all eutanasia! - AlboPedara : 'INTERPELLANZA ACCLARATA AL PROT. COM. N. 23564 DEL 05.11.2021 PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO DI ''… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Super Green pass per tutti i lavoratori: via libera il 5 gennaio? Sanzioni allo studio IL GIORNO Hellas Verona, squadra in viaggio verso La Spezia La squadra gialloblù ha ricevuto il via libera dall'Asl. La gara contro l'Hellas Verona si giocherà come da calendario ...

COMUNE E GROTTE DI CASTELLANA, OK ALLA NUOVA CONVENZIONE COMUNE E GROTTE DI CASTELLANA, OK ALLA NUOVA CONVENZIONE. 05/01/2022. UN SISTEMA CON ALIQUOTE A SCAGLIONE PER ASSEGNARE PIU’ RISORSE ALLA CITTA’ CASTELLANA GROTTE –Dal Consi ...

La squadra gialloblù ha ricevuto il via libera dall'Asl. La gara contro l'Hellas Verona si giocherà come da calendario ...COMUNE E GROTTE DI CASTELLANA, OK ALLA NUOVA CONVENZIONE. 05/01/2022. UN SISTEMA CON ALIQUOTE A SCAGLIONE PER ASSEGNARE PIU’ RISORSE ALLA CITTA’ CASTELLANA GROTTE –Dal Consi ...