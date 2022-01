Ucraina, abbassare le tensioni. Minuto Rizzo sul vertice Nato-Russia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In vista del vertice Nato-Russia per discutere del dossier Ucraina l’obiettivo tra le parti dovrà essere quello di diminuire le tensioni. Come auspica ad Airpress il presidente della Nato Defense college foundation, Alessandro Minuto Rizzo, già segretario generale delegato della Nato dal 2001 al 2007. Il dialogo tra Washington e Mosca e la crisi con Kiev saranno i temi al centro della settimana di incontri diplomatici prevista dal 7 gennaio. La ministeriale di venerdì sarà il momento per decidere quali punti presentare all’incontro Nato-Russia del 12 gennaio. Il 10 gennaio è previsto, inoltre, un incontro tra il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, e il ministro degli esteri ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In vista delper discutere del dossierl’obiettivo tra le parti dovrà essere quello di diminuire le. Come auspica ad Airpress il presidente dellaDefense college foundation, Alessandro, già segretario generale delegato delladal 2001 al 2007. Il dialogo tra Washington e Mosca e la crisi con Kiev saranno i temi al centro della settimana di incontri diplomatici prevista dal 7 gennaio. La ministeriale di venerdì sarà il momento per decidere quali punti presentare all’incontrodel 12 gennaio. Il 10 gennaio è previsto, inoltre, un incontro tra il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, e il ministro degli esteri ...

