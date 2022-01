Tennis, ATP Melbourne 2022: Berankis affronterà Nadal, eliminati Seppi e Travaglia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si sono completati i match del primo turno del torneo ATP di Melbourne. Sarà Ricardas Berankis il prossimo avversario di Rafael Nadal. Il lituano, infatti ha sconfitto in due set l’americano Marcos Giron con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Giornata negativa per il Tennis azzurro, visto che sono arrivate le eliminazioni di Andreas Seppi e Stefano Travaglia. L’altoatesino si è arreso in un match molto combattuto allo slovacco Alex Molcan, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Il marchigiano, invece, ha perso con l’australiano Alexei Popyrin in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti. Da sottolineare il ritiro di Benoit Paire praticamente a partita finita. Il transalpino ha abbandonato il campo quando si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si sono completati i match del primo turno del torneo ATP di. Sarà Ricardasil prossimo avversario di Rafael. Il lituano, infatti ha sconfitto in due set l’americano Marcos Giron con il punteggio di 7-5 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Giornata negativa per ilazzurro, visto che sono arrivate le eliminazioni di Andrease Stefano. L’altoatesino si è arreso in un match molto combattuto allo slovacco Alex Molcan, numero 88 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-7 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Il marchigiano, invece, ha perso con l’australiano Alexei Popyrin in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e quaranta minuti. Da sottolineare il ritiro di Benoit Paire praticamente a partita finita. Il transalpino ha abbandonato il campo quando si ...

