Susanna Ceccardi positiva al Covid, in quarantena in Egitto (Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 5 gennasio 2022 - Anche l'europarlamentare della Lega (ed ex candidata alla presidenza della Toscana) Susanna Ceccardi è positiva al Covid . Lo rivela lei stessa con un post su Facebook : "... Leggi su lanazione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 5 gennasio 2022 - Anche l'europarlamentare della Lega (ed ex candidata alla presidenza della Toscana)al. Lo rivela lei stessa con un post su Facebook : "...

Advertising

gatta_pantera : - gaiaitaliacomlo : Susanna Ceccardi ha in lista un candidato iscritto a Forza Nuova, perché l’antifascismo non è più di moda - simonegraziosi2 : @dicofilo Non dirlo a Susanna Ceccardi ?? - Sargans2 : RT @cr_ernest0: Susanna ceccardi è già in autobus per andarli a riprendere? Lol - LBonenkamp : RT @cr_ernest0: Susanna ceccardi è già in autobus per andarli a riprendere? Lol -

Ultime Notizie dalla rete : Susanna Ceccardi Susanna Ceccardi positiva al Covid, in quarantena in Egitto Firenze, 5 gennasio 2022 - Anche l'europarlamentare della Lega (ed ex candidata alla presidenza della Toscana) Susanna Ceccardi è positiva al Covid . Lo rivela lei stessa con un post su Facebook : "Come capita a tanti italiani di questi tempi, purtroppo anche io ho contratto il Covid. Mi trovo in Egitto: in ...

Il premio al miglior strafalcione geografico del 2021 al presidente della Regione Abruzzo Al secondo posto l'eurodeputata leghista, già candidata alla presidenza della Regione Toscana, Susanna Ceccardi, che, nel gennaio 2021, sosteneva che Israele si trovasse in Europa. Terzo posto alla ...

Susanna Ceccardi positiva al Covid, in quarantena in Egitto LA NAZIONE Susanna Ceccardi positiva al Covid, in quarantena in Egitto L'europarlamentare racconta su Facebook le sue condizioni. "Spariti quasi tutti i sintomi influenzali". Era in vacanza con il compagno e la figlia (negativi) ...

Grandi elettori, il Pd toscano chiude a Renzi Ceccarelli: «Uno dei due delegati a Italia Viva? Non credo proprio». Il Nazareno: non daremo indicazioni sulla parità di genere ...

Firenze, 5 gennasio 2022 - Anche l'europarlamentare della Lega (ed ex candidata alla presidenza della Toscana)è positiva al Covid . Lo rivela lei stessa con un post su Facebook : "Come capita a tanti italiani di questi tempi, purtroppo anche io ho contratto il Covid. Mi trovo in Egitto: in ...Al secondo posto l'eurodeputata leghista, già candidata alla presidenza della Regione Toscana,, che, nel gennaio 2021, sosteneva che Israele si trovasse in Europa. Terzo posto alla ...L'europarlamentare racconta su Facebook le sue condizioni. "Spariti quasi tutti i sintomi influenzali". Era in vacanza con il compagno e la figlia (negativi) ...Ceccarelli: «Uno dei due delegati a Italia Viva? Non credo proprio». Il Nazareno: non daremo indicazioni sulla parità di genere ...