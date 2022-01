Stati Uniti, incendio in un’abitazione di Philadelphia: 13 morti, sette sono bambini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Almeno 13 persone sono morte a causa di un incendio scoppiato in una casa di tre piani a Philadelphia. Tra le vittime, riportano i vigili del fuoco, sette sono bambini. Il rogo ha causato anche il ferimento di altre due persone che sono state ricoverate in ospedale: per spegnere le fiamme è stato necessario un intervento di un’ora. Ancora non è chiaro cosa le abbia causate. La casa si trova nel quartiere di Fairmount, a qualche chilometro dal centro della città. L’edificio, di tre piani, era stato convertito in appartamenti, dove viveva un numero imprecisato di persone. I funzionari hanno riferito in conferenza stampa che nell’appartamento erano presenti quattro rilevatori di fumo ma che nessuno di questi era attivo. In un tweet, i vigili del fuoco della città hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Almeno 13 personemorte a causa di unscoppiato in una casa di tre piani a. Tra le vittime, riportano i vigili del fuoco,. Il rogo ha causato anche il ferimento di altre due persone chestate ricoverate in ospedale: per spegnere le fiamme è stato necessario un intervento di un’ora. Ancora non è chiaro cosa le abbia causate. La casa si trova nel quartiere di Fairmount, a qualche chilometro dal centro della città. L’edificio, di tre piani, era stato convertito in appartamenti, dove viveva un numero imprecisato di persone. I funzionari hanno riferito in conferenza stampa che nell’appartamento erano presenti quattro rilevatori di fumo ma che nessuno di questi era attivo. In un tweet, i vigili del fuoco della città hanno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Record di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: oltre un milione di casi in un giorno. Numero r… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Washington, spari dentro il Campidoglio. Le immagini all'interno del Congresso degli Stati Uniti. #ANSA - Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - rocco_semler : Per concludere io consiglio fortemente a chiunque voglia visitare l'est degli Stati Uniti di fare un salto a Tangie… - rocco_semler : Qualche settimana fa sono stato a Tangier, una piccola isoletta in Virginia fuori dal mondo e dal tempo, il cui des… -