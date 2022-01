Spari nella notte ad Almaty | in Kazakhstan | video

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continuano le violenze ad, la principale città del, dove la popolazione ha preso d'assalto i palazzi governativi per protestare contro il caro-energia., bombe, incendi sono segnalati anche nelle strade lontane dal centro. La situazione è ingestibile e fuori controllo

Nel silenzio della cima, mi sembrato di sentire le loro voci, i loro passi stanchi, gli, le ... Il calore degli occhi Tornata a casa, la sera sono andata a messacattedrale di Vittorio ...... il sindaco di Almaty, Bakytzhan Sagintayev , aveva assicurato che 'la situazionecittà è ... conuditi nelle vicinanze e fumo che si leva dall'interno della struttura, secondo quanto ...Scontri di piazza, oltre 200 arresti e un governo di fatto rovesciato dalle manifestazioni. Mentre i dimostranti hanno già fatto irruzione nei municipi di alcune città, inclusa l’ex capitale Almaty, l ...In particolare, nel corso di una perquisizione in un box nella disponibilità dell'uomo, si rinvenivano fuochi pirotecnici, per un totale complessivo di polvere da sparo di oltre 42 kg, di cui 5 kg a r ...