Quirinale, Conte: “Non mi sento sconfessato dai senatori M5s. Non è il momento dei nomi” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non mi sento sconfessato“. Così risponde il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intercettato da ilFattoQuotidiano.it dopo che la riunione dei senatori pentastellati si è espressa a favore di un nuovo settennato di Sergio Mattarella. “Non parliamo di maggioranza, era in discussione come avvicinarsi all’elezione del Quirinale e si è fatto anche il nome di Mattarella”, afferma l’ex presidente del Consiglio, che però aveva espresso la sua preferenza per una donna. “Ne parleremo la settimana prossima in una riunione congiunta con i deputati e senatori, quindi chi ha da parlare parlerà in quella occasione. Ora – aggiunge – anticipazioni sui nomi non hanno molto senso, fermo restando in tutto questo che il presidente Mattarella gode dell’unanime considerazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non mi“. Così risponde il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, intercettato da ilFattoQuotidiano.it dopo che la riunione deipentastellati si è espressa a favore di un nuovo settennato di Sergio Mattarella. “Non parliamo di maggioranza, era in discussione come avvicinarsi all’elezione dele si è fatto anche il nome di Mattarella”, afferma l’ex presidente del Consiglio, che però aveva espresso la sua preferenza per una donna. “Ne parleremo la settimana prossima in una riunione congiunta con i deputati e, quindi chi ha da parlare parlerà in quella occasione. Ora – aggiunge – anticipazioni suinon hanno molto senso, fermo restando in tutto questo che il presidente Mattarella gode dell’unanime considerazione ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - marcodimaio : Il M5S sarà il vero problema per un accordo sul Quirinale. Conte auspica “una donna”, poi i suoi chiedono il bis a… - ilfoglio_it : L'eterna autogestione del M5s manda in tilt Conte e preoccupa Letta sulla partita del Quirinale. I grillini hanno t… - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Conte: “Non mi sento sconfessato dai senatori M5s. Non è il momento dei nomi” - beppebottero : @PoliticaPerJedi Il rischio è che i grillini puntino ad eleggere Giuseppe #Conte al #Quirinale, per non averlo come presidente del #M5S... -