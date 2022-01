Paolo Bonolis | ribaltone pazzesco | che colpaccio per il conduttore!

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Grandi notizie in arrivo perche ha reso felici i suoi fan più fedeli. Ecco di cosa si tratta.-AltranotiziaUn grande conduttore che, in televisione, con la sua grande ironia, strappa sempre un sorriso o una risata a chiunque, sia telespettatori che pubblico in studio o gli stessi concorrenti, magari di un suo esilarante show. E, immancabile, la sua ‘spalla’ storica Luca Laurenti, un altro professionista dello spettacolo. Infatti, si sta parlando di, le cui trasmissioni sono rimaste tuttora nel cuore e, ancora oggi, il pubblico può divertirsi e accantonare i propri pensieri, anche solo per un momento, grazie alle sue battute. A tal proposito, ci sono grandi novità che lo riguardano, facendo impazzire di gioia tutti i ...

Advertising

chandybingg : @medeafk_ MI SERVE PAOLO BONOLIS CHE MI INCINTI A VIVERE - Roberta_2506 : @_Stef_SM degno erede di paolo bonolis #backtoschool - camxcxc : Tra poco sbuca Paolo Bonolis #backtoschool - lessmisseslou : @callmelottiee @____madeintheam paolo bonolis può tutto - callmelottiee : @____madeintheam @lessmisseslou paolo bonolis -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

Abbiamo sempre conosciuto il simpaticocome una persona allegra, spiritosa e a tratti un pò cinica. Non tutti riescono a capire il suo umorismo tagliente, lo stesso della nota moglie e opinionista del Grande Fratello Vip 6, ...Insomma, l'attuale moglie e l'ex compagna dia contendersi la poltrona di opinionista del programma. Laura sembra che abbia accolto con piacere l'invito di Alfonso Signorini che le ha ..."Testa di c...", Paolo Bonolis non ne può più ed esplode: "Perché non lo fucilano?", cosa sarà successo al famoso conduttore?Ieri, lunedì 3 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che questa sia stata particolarmente ricca di colpi di scena. Grande assente della serata, lei, l'opini ...