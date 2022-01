Nuovo record di contagi Covid in Italia con oltre 189 mila positivi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 189.109, Nuovo record da inizio pandemia, contro i 170.844 di ieri e soprattutto i 98.030 di mercoledì scorso: prosegue il raddoppio su base settimanale. I tamponi sono 1.094.255, circa 130mila meno delle 24 ore precedenti, tanto che il tasso di positività balza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Ancora in netta crescita la curva epidemica in. I nuovi casi sono 189.109,da inizio pandemia, contro i 170.844 di ieri e soprattutto i 98.030 di mercoledì scorso: prosegue il raddoppio su base settimanale. I tamponi sono 1.094.255, circa 130meno delle 24 ore precedenti, tanto che il tasso dità balza dal 13,9% al 17,3%. I decessi sono 231 (ieri 259), per un totale di 138.276 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sempre in aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +41) con 132 ingressi del giorno, e salgono a 1.428, mentre i ricoveri ordinari sono 452 in più (ieri +579), 13.364 in totale. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia, con 51.587, ...

