No Tav, principio d’incendio al presidio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) principio d’incendio la scorsa notte all’interno della tensostruttura allestita al presidio No Tav di San Didero, in Valsusa. Sul posto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, sono intervenute con l’idrante le forze dell’ordine che presidiano il cantiere per la realizzazione nuovo autoporto. Da un primo accertamento l’incendio sarebbe divampato a causa di un fornello elettrico all’interno della struttura. Sui social i No Tav dando notizia dell’accaduto sottolineano che “la matrice dolosa è più che evidente ma non sarà di certo questo ennesimo tentativo a fermare il Movimento No Tav e le sue iniziative” e danno appuntamento questa mattina al presidio “per organizzare la ricostruzione della parte incendiata”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022)la scorsa notte all’interno della tensostruttura allestita alNo Tav di San Didero, in Valsusa. Sul posto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, sono intervenute con l’idrante le forze dell’ordine che presidiano il cantiere per la realizzazione nuovo autoporto. Da un primo accertamento l’incendio sarebbe divampato a causa di un fornello elettrico all’interno della struttura. Sui social i No Tav dando notizia dell’accaduto sottolineano che “la matrice dolosa è più che evidente ma non sarà di certo questo ennesimo tentativo a fermare il Movimento No Tav e le sue iniziative” e danno appuntamento questa mattina al“per organizzare la ricostruzione della parte incendiata”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #NoTav, nella notte principio d'incendio al presidio. - rosabarsotti : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 - pinotiff : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 - Livia_DiGioia : RT @notav_info: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO DOMANI MATTINA ALLE 11 - tuttacolpade : RT @mimmoef: PRINCIPIO D’INCENDIO AL PRESIDIO NO TAV DI SAN DIDERO – APPUNTAMENTO MERCOLEDÌ 5 GENNAIO ALLE 11 -

Ultime Notizie dalla rete : Tav principio No Tav, principio d'incendio al presidio Sarebbe divampato da un fornello elettrico. Per il movimento "la matrice è dolosa" Principio d'incendio la scorsa notte all'interno della tensostruttura allestita al presidio No Tav di San Didero, in Valsusa . Sul posto, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le ...

NO PARENTI IN GRUPPI CONSIGLIO, EMENDAMENTO STELLA, IRONIA FEBBO SU NOMINA FRATELLO ASSESSORE CHIETI ... una norma di principio che, a mio giudizio, va sigillata nelle regole della Regione Abruzzo per il ... 'Gli stessi, è bene ricordarlo, che hanno cambiato idea sul Pd, su Tap e Tav, sul finanziamento ...

No Tav, principio d'incendio al presidio Adnkronos No Tav, principio d'incendio al presidio Principio d’incendio la scorsa notte all’interno della tensostruttura allestita al presidio No Tav di San Didero, in Valsusa. Sul posto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le ...

Capodanno senza morti. In Piemonte nessun ferito grave. Doppio assalto no-Tav in Val di Susa TORINO - 01-01-2022 -- Nessun morto, né ferito grave. Val di Susa a parte, il bilancio del Capodanno in Piemonte è migliore di quello dell’anno scorso. Tra botti, fuochi d’artificio e colpi d’arma da ...

Sarebbe divampato da un fornello elettrico. Per il movimento "la matrice è dolosa"d'incendio la scorsa notte all'interno della tensostruttura allestita al presidio Nodi San Didero, in Valsusa . Sul posto, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le ...... una norma diche, a mio giudizio, va sigillata nelle regole della Regione Abruzzo per il ... 'Gli stessi, è bene ricordarlo, che hanno cambiato idea sul Pd, su Tap e, sul finanziamento ...Principio d’incendio la scorsa notte all’interno della tensostruttura allestita al presidio No Tav di San Didero, in Valsusa. Sul posto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno spento le ...TORINO - 01-01-2022 -- Nessun morto, né ferito grave. Val di Susa a parte, il bilancio del Capodanno in Piemonte è migliore di quello dell’anno scorso. Tra botti, fuochi d’artificio e colpi d’arma da ...