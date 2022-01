L’Asl mette in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché senza terza dose, ma sono già a Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli è partito per Torino nonostante il focolaio in atto in squadra. L’Asl Napoli 1 non ha ritenuto di fermare la squadra e nella sua nota ha richiamato la circolare del Ministero della Salute che parla di quarantena, booster e contatti di positivi. Ma L’Asl Napoli 2 è intervenuta a sua volta per fermare tre dei calciatori azzurri, peraltro già arrivati a Torino. Si tratta di Zielinski, Lobotka e Rrahmani. L’Asl li ha identificati come contatti stretti di positivi e, non avendo la terza dose, devono andare in isolamento. Non potranno essere schierati in campo contro la Juventus, domani. Una partita che, ancora una volta, ad un anno di distanza, assume i contorni del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli è partito pernonostante il focolaio in atto in squadra.Napoli 1 non ha ritenuto di fermare la squadra e nella sua nota ha richiamato la circolare del Ministero della Salute che parla di, booster e contatti di positivi. MaNapoli 2 è intervenuta a sua volta per fermare tre dei calciatori azzurri, peraltro già arrivati a. Si tratta dili ha identificati come contatti stretti di positivi e, non avendo la, devono andare in isolamento. Non potranno essere schierati in campo contro la Juventus, domani. Una partita che, ancora una volta, ad un anno di distanza, assume i contorni del ...

