Il Codacons diffida la Rai: «Gianni Morandi non deve andare a cantare a Sanremo» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il caso Gianni Morandi finisce all’attenzione della magistratura e del Parlamento. Come riporta l’Adnkronos, il Codacons presenta, infatti, oggi una diffida alla Commissione di Vigilanza Rai e un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma in cui si chiede di pronunciarsi «sulla grave violazione del regolamento del Festival di Sanremo a seguito della pubblicazione sul web di un estratto della canzone dell’artista. Il regolamento del Festival di Sanremo 2022 – scrive l’organizzazione dei consumatori – impone agli artisti in gara di “non eseguire o far eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare direttamente e/o indirettamente le canzoni partecipanti a Sanremo 2022 – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il casofinisce all’attenzione della magistratura e del Parlamento. Come riporta l’Adnkronos, ilpresenta, infatti, oggi unaalla Commissione di Vigilanza Rai e un esposto alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma in cui si chiede di pronunciarsi «sulla grave violazione del regolamento del Festival dia seguito della pubblicazione sul web di un estratto della canzone dell’artista. Il regolamento del Festival di2022 – scrive l’organizzazione dei consumatori – impone agli artisti in gara di “non eseguire o far eseguire, diffondere, utilizzare e/o sfruttare direttamente e/o indirettamente le canzoni partecipanti a2022 – in tutto o in parte – su qualsiasi rete di comunicazione elettronica e/o con qualsiasi ...

Advertising

SecolodItalia1 : Il Codacons diffida la Rai: «Gianni Morandi non deve andare a cantare a Sanremo» - IlTitolo_web : Codacons presenta diffida a commissione di vigilanza Rai ed esposto a Procura della Repubblica. Il caso Gianni Mor… - ZenatiDavide : Busto Arsizio, il far west in stazione? Dal Codacons diffida alle ferrovie: Da più di 15 anni la stazione delle Fer… - indip_nuova : Busto Arsizio, il far west in stazione? Dal Codacons diffida alle ferrovie - - angelomk6 : @radiosilvana @MentoreSiesto @LaBombetta76 @pills_ofscience @ScaltritiLab @MedBunker @AlanPanassiti @prokofiev91… -