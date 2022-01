Emma Marrone e Stefano De Martino | il messaggio a sorpresa fa sognare i fan | è successo in queste ore

Advertising

infoitcultura : Il (dolce) messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino - infoitcultura : Il messaggio (dolce) di Emma Marrone a Stefano De Martino - 95_addicted : RT @fanpage: Emma Marrone si complimenta con Stefano De Martino per il suo #BarStella:'Proud' - Diregiovani : Una dedica inaspettata che ha subito entusiasmato i fan ?? #EmmaMarrone #StefanoDeMartino #BarStella - _Roby_mm : RT @fanpage: Emma Marrone si complimenta con Stefano De Martino per il suo #BarStella:'Proud' -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

ha scritto via social una dedica per il suo ex, Stefano De Martino. Argomenti trattati: la dedica a Stefano De Martino: i rapporti con De Martino: ...Sono passati circa dieci anni dalla loro relazione, nata tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo una fine burrascosae Stefano De Martino hanno mantenuto un rapporto di stima reciproca. E lo dimostra la dedica inaspettata della cantante per il conduttore che ha fatto impazzire i fan. 'Proud' (che in ...La sua ex fidanzata, Emma Marrone, gli ha voluto dedicare un messaggio. Emma Marrone: la dedica a Stefano De Martino. Emma Marrone si è mostrata via social mentre guardava Bar St ...Il dolce messaggio di Emma Marrone a Stefano De Martino: la cantante ha scritto 'Proud' in un Ig Story dedicata al suo ex fidanzato.