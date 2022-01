Covid oggi Vda, 630 contagi e un morto: bollettino 5 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 630 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 5 dicembre 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto che porta il totale delle vittime a 489. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.129 tamponi. Al momento nella Regione i positivi sono 18.085. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono 630 i nuovida Coronavirus, 5 dicembre 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri c’è stato unche porta il totale delle vittime a 489. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.129 tamponi. Al momento nella Regione i positivi sono 18.085. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

