Covid, news. Il bollettino: sono 189.109 i positivi in 24 ore, 231 le vittime . LIVE (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In aumento le terapie intensive (+36) e i ricoveri (+452) secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute. Terminata a Palazzo Chigi la Cabina di regia del governo sulle nuove misure da adottare per frenare la crescita dei contagi. In corso l'incontro esecutivo-Regioni. Figliuolo: "640 mila dosi fatte ieri e 2,8 milioni in arrivo". Secondo Agenas a livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto nei reparti ospedalieri cresce in 13 regioni

