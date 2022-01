Advertising

napolista : #Campania, quasi 17mila positivi e 26 morti, sale il tasso e anche i ricoveri I tamponi effettuati sono 117.278. 3… - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 5 gennaio 2022: quasi 17mila nuovi casi e 26 decessi >>… - InfoCilentoWeb : Campania: quasi 17mila positivi e ricoveri in aumento, si va verso zona gialla #campania #Coronavirus - capricorn1810 : @MarcoVarchetta @AldTar @Reg_Campania @VincenzoDeLuca Qui invece quasi il contrario sai! Le farmacie le fanno in gi… - gesscuo : RT @CoesioSrl: NUOVI SUPPORTI ALLE IMPRESE CAMPANIA con il fondo del 27 dicembre che si rivolge a microimprese, liberi professionisti e PMI… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania quasi

Aumenta, in, l'indice di contagio e aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Secondo il Bollettino dell'Unità di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 16.972 i casi positivi al Covid su 117.278. Se ieri l'indice di contagio era pari al 10,21%, oggi slitta al 14,47%. 11 i decessi nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in ...Sono 16.972 i positivi del giorno in, rilevati a fronte di 117.278 tamponi processati. Sono 26 i morti, di cui 11 deceduti nelle ultime 48 ore e 15 morti in precedenza (tra l'8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022), ma registrati ...Crescono ancora, nonostante il calo dei tamponi processati, e vanno a segnare un nuovo record i contagi Covid in Italia. I nuovi casi, comunicati dal bollettino di oggi del ministero della Salute, son ...Sono 16.972 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 117.278 test. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test ...