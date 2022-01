Berrettini-Medvedev in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Atp Cup 2022 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Matteo Berrettini sfiderà Daniil Medvedev, durante la notte italiana di Atp Cup 2022, per quanto concerne il confronto tra Italia e Russia. L’azzurro non è partito nel migliore dei modi in Australia, perdendo per mano di Alex De Minaur, seppur sia riuscito a reagire a discapito di Ugo Humbert. Situazione simile riguardante il russo: sconfitta all’esordio per mano di Humbert e successo contro De Minaur. Berrettini si presenta alla sfida con la possibilità di offrire un punto fondamentale alla sua Italia, succedendo difatti cronologicamente alla disputa tra Jannik Sinner e Roman Safiullin. Una semifinale in palio e la volontà di affermarsi sul cemento indoor, importante in vista degli Australian Open. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIA Berrettini e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Matteosfiderà Daniil, durante la notte italiana di Atp Cup, per quanto concerne il confronto tra Italia e Russia. L’azzurro non è partito nel migliore dei modi in Australia, perdendo per mano di Alex De Minaur, seppur sia riuscito a reagire a discapito di Ugo Humbert. Situazione simile riguardante il russo: sconfitta all’esordio per mano di Humbert e successo contro De Minaur.si presenta alla sfida con la possibilità di offrire un punto fondamentale alla sua Italia, succedendo difatti cronologicamente alla disputa tra Jannik Sinner e Roman Safiullin. Una semifinale in palio e la volontà di affermarsi sul cemento indoor, importante in vista degli Australian Open. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI PROGRAMMA, DATE, ORARI CALENDARIO ITALIAe ...

