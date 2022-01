Balneari | Berti M5S | ' Garavaglia illude imprese | serve riforma basata su trasparenza'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "La Lega sulle concessionisino ad oggi ha sbagliato tutto, e persevera. Il Ministro, assieme alla destra, continua are leconvocandole a tavoli senza nessun valore politico, se non quello di escludere dal dibattito e dalle istituzioni consumatori, enti locali, regioni e Antitrust. Per ladel settore servono inclusione, gare, spiagge libere e. Fino ad oggi, l'approccio di voler sfuggire dalla Direttiva Bolkestein ha soltanto creato incertezza. Il settore vato". Lo scrive su Twitter il capogruppo del M5S in commissione Politiche dell'Ue alla Camera Francesco

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "La Lega sulle concessioni balneari sino ad oggi ha sbagliato tutto, e persevera. Il Ministro Garavaglia, assieme alla destra, continua a illudere le imprese convocandole a ...