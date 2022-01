Allegri lancia Rugani dal 1' | Spalletti con Insigne | Juve - Napoli così in campo

Advertising

Mediagol : VIDEO Juventus-Napoli, torna Insigne e Allegri lancia Rugani: le probabili formazioni - TuttoJuve24 : ?? #Juventus #SerieA #JuventusGenoa #Juventus, tante assenze contro il Napoli: Allegri lancia Rugani dal 1' - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Juventus, tante assenze contro il Napoli: Allegri lancia Ruga… - Ftbnews24 : ?? #Juventus, tante assenze contro il Napoli: Allegri lancia Rugani dal 1' #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - It_Tre : RT @fabio78official: Higuain lancia una granata pazzesca all'acciuga Allegri ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri lancia

Footballnews24.it

Giovedì 6 gennaio alle 20.45 all'Allianz la Juve ospita il Napoli. Ecco le probabili formazioni die SpallettiLa Juventus sisul mercato con tante situazioni da monitorare. I bianconeri sono alla ricerca di un ...il mercato sarà fondamentale per provare a mettere a disposizione di Massimiliano...L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sarebbe pronto a schierare Rugani in visa della sfida contro il Napoli ...La Juve e Massimiliano Allegri lavorano senza sosta, adesso il tempo scorre ed è bene non farsi trovare impreparati: cosa hanno deciso.