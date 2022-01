Alghe e meduse no nuke

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Lepossono bloccare una centrale nucleare? Potrebbe sembrare una barzelletta, ma la risposta è sì. Solo che la domanda in effetti non è per niente precisa, perché è già successo: in realtà lehanno più volte bloccato il funzionamento di una centrale nucleare. L’ultima volta in ottobre quando, secondo quanto riporta il quotidiano scozzese The Herald, i tecnici addetti al controllo di Torness hanno dovuto spegnere il reattore della centrale con una procedura di emergenza. La notizia non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.