Al via le iscrizioni a scuola | 3 studenti delle medie su 4 hanno già scelto

AGI - Sono aperte le iscrizioni scolastiche. E, stando al portale Skuola.net che ha sviluppato l'Osservatorio sugli studenti di terza media, chiamati forse a fare la scelta più importante, ben 3 su 4, su 1000 ragazzi intervistati nei giorni scorsi, hanno già deciso a quali istituti superiori iscriversi. Il 22% di loro ha affermato che la pandemia ha influito sulla decisione, cambiando le intenzioni iniziali. Rimane il gap generazionale studenti-genitori: i primi stanno superando quei pregiudizi verso le scuole tecniche, che invece ancora permangono tra gli adulti. Il 60% continua a preferire il liceo, gli istituti tecnici e professionali sembrano attirare circa 1 studente su 3. Uno studente su 5 non ha mai svolto attività di orientamento a scuola e non ha mai ricevuto un consiglio orientativo.

