Varese | parla in nonno | “Il bambino non voleva andare dal papà ma lui aveva il permesso del giudice”

parla il nonno del piccolo Daniele Paitoni, il bambino di 7 anni ucciso dal padre durante le feste natalizie. Daniele Paitoni quella sera non voleva andare dal padre, Davide Paitoni, per festeggiare il Capodanno. Ma c'era il permesso del giudice che aveva stabilito che Davide, nonostante fosse già noto alle Forze dell'Ordine per maltrattamenti in L'articolo proviene da Leggilo.org.

