Trattato del Quirinale | un esempio di diplomazia lungimirante

Il Trattato di Cooperazione Rafforzata tra Francia e Italia, firmato lo scorso 26 novembre e denominato 'Trattato del Quirinale' dal luogo in cui è stato firmato, ha giustamente creato interesse in Europa. Il Trattato può presiedere a un'espansione e approfondimento della relazione bilaterale, ricalibrare in parte gli equilibri di forza europei, nonché aprire a un'era di maggiore coordinamento italo-francese in sede Ue. Una relazione bilaterale più stabile Italia e Francia hanno forti legami commerciali, specialmente nei settori automobilistico, farmaceutico, elettronico e agro-alimentare. Nel 2019, cioè l'ultimo anno 'normale' su cui si hanno dati completi, il commercio bilaterale ammontava a circa 80 miliardi di euro. L'Italia è il terzo fornitore di beni della Francia e il suo terzo mercato di esportazione.

