Spalletti chiede ad Insigne la maglia del Toronto | il retroscena

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lucianoha provato a sondare le possibilità di Lorenzodi restare al Napoli, il tecnico gli ha chiesto ladel. Secondo Gazzetta dello Sport è stato questo il modo indiretto del tecnico azzurro di sondare il terreno con, senza entrare troppo nei dettagli, senzarlo in maniera diretta, ma facendo capire le sue intenzioni. Al momento il calciatore è più che convinto di trasferirsi al, anche perché adverrebbe accordato un mega ingaggio più benefit. La trattativa è così in sato avanzato che ilfarà un tentativo per portarein MLS già a gennaio. Un’occasione che il Napoli vorrebbe cogliere per non perdere il giocatore a parametro zero, ma ...

Il difensore ha chiesto ai suoi agenti di chiudere in fretta la trattativa, il Napoli ha fretta di dare un rinforzo aSulla Gazzetta dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Axel Tuanzebe, il difensore centrale del Manchester United (in prestito all'Aston Villa) che sembra essere il primo acquisto di mercato ...... e invece esplose il Napoli diche si prese la scena in tutto e per tutto, macinando ogni ...sempre pronta al novantesimo minuto ad alzarsi in area di rigore e che ancora oggi uno si'...Axel Tuanzebe non vede l'ora di iniziare la sua avventura con la maglia del Napoli, il difensore vuole dimostrare di essere un giocatore d'alto livello. In azzurro arriverà con la formula del prestito ...Dopo Mauro Icardi, dopo Francesco Totti, ecco Lorenzo Insigne. L'addio di un altro capitano che Luciano Spalletti dovrà gestire.