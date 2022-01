Sci alpino oggi, Slalom donne Zagabria: orari, canali tv, programma, streaming, pettorali di partenza (Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa del mondo femminile ricomincia da Zagabria, con il consueto Slalom di inizio anno. Una gara che segna il ritorno di Mikaela Shiffrin dopo la positività al Covid-19. L’americana è tra le favorite per la vittoria finale insieme alla slovacca Petra Vlhova e all’austriaca Katharina Liensberger. Per l’Italia ci sono solo quattro atlete al via e tutte oltre le trenta. L’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione alla seconda manche, finora praticamente sempre fallito dalle azzurre. La prima a partire sarà Lara Della Mea con il 32 e poi subito dopo Marta Rossetti. Ci proveranno dalle retrovie anche Sophie Mathiou ed Anita Gulli. Di seguito il programma dello Slalom di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) La Coppa del mondo femminile ricomincia da, con il consuetodi inizio anno. Una gara che segna il ritorno di Mikaela Shiffrin dopo la positività al Covid-19. L’americana è tra le favorite per la vittoria finale insieme alla slovacca Petra Vlhova e all’austriaca Katharina Liensberger. Per l’Italia ci sono solo quattro atlete al via e tutte oltre le trenta. L’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione alla seconda manche, finora praticamente sempre fallito dalle azzurre. La prima a partire sarà Lara Della Mea con il 32 e poi subito dopo Marta Rossetti. Ci proveranno dalle retrovie anche Sophie Mathiou ed Anita Gulli. Di seguito ildellodi, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2021-2022 di sci. La gara sarà trasmessa in ...

