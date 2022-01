Sanremo 2022, Gianni Morandi si scusa: «Sono proprio un imbranato» (Di martedì 4 gennaio 2022) Pericolo scampato per Gianni Morandi che non sarà squalificato dal prossimo Festival di Sanremo. Dopo la clamorosa gaffe di lunedì 3 gennaio, quando il popolare cantante bolognese, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, un video con un estratto del brano sanremese, Apri tutte le porte, subito rimosso, è arrivato il comunicato ufficiale della Rai. Gianni Morandi resta in gara La notizia di una possibile squalifica del 77enne cantautore di Monghidoro, aveva fatto velocemente il giro del web, a cominciare da quelli utenti che hanno potuto vedere il video incriminato. L'ipotesi che per Gianni Morandi, il Festival di Sanremo 2022 fosse finito, prima ancora di cominciare, aveva mandato in panico i suoi numerosissimi fan, impazienti di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 4 gennaio 2022) Pericolo scampato perche non sarà squalificato dal prossimo Festival di. Dopo la clamorosa gaffe di lunedì 3 gennaio, quando il popolare cantante bolognese, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, un video con un estratto del brano sanremese, Apri tutte le porte, subito rimosso, è arrivato il comunicato ufficiale della Rai.resta in gara La notizia di una possibile squalifica del 77enne cantautore di Monghidoro, aveva fatto velocemente il giro del web, a cominciare da quelli utenti che hanno potuto vedere il video incriminato. L'ipotesi che per, il Festival difosse finito, prima ancora di cominciare, aveva mandato in panico i suoi numerosissimi fan, impazienti di ...

