Piatti di plastica, cotton fioc e posate monouso vietati in Italia dal 14 gennaio: novità e multe in arrivo nel 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) . Pronta la svolta green anche nel nostro paese dato che dalla settimana prossima si concretizzerà la stretta contro il monouso responsabile della gran parte dell’inquinamento nei mari. Dal 14 infatti stop a Piatti, posate – ma anche cotton fioc – così come siamo sempre stati abituati a comprarli. Piatti di plastica, cotton fioc e posate monouso vietati in Italia dal 14 gennaio Del resto già da adesso i prodotti in plastica sono diventati sempre più difficili da trovare. L’unica plastica acquistabile sarà quella 100% biodegradibile, per il resto, dopo l’esaurimento delle scorte, sarà addio definitivo. Si salva quella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 gennaio 2022) . Pronta la svolta green anche nel nostro paese dato che dalla settimana prossima si concretizzerà la stretta contro ilresponsabile della gran parte dell’inquinamento nei mari. Dal 14 infatti stop a– ma anche– così come siamo sempre stati abituati a comprarli.diindal 14Del resto già da adesso i prodotti insono diventati sempre più difficili da trovare. L’unicaacquistabile sarà quella 100% biodegradibile, per il resto, dopo l’esaurimento delle scorte, sarà addio definitivo. Si salva quella ...

Advertising

Corriere : Plastica, addio all’usa e getta: dal 14 gennaio vietati piatti e bicchieri - CorriereCitta : Piatti di plastica, cotton fioc e posate monouso vietati in Italia dal 14 gennaio: novità e multe in arrivo nel 2022 - Paolo06965968 : @ashcoltami Tattica vuol dire che hai già pianificato di non lavare i piatti? La pizzetta la mangi nel cartone e i… - factanza : #cosadevisapereoggi ?? Il 14 gennaio entrerà in vigore la direttiva Ue sulla riduzione della plastica monouso: sara… - Ombrellone3 : Fare la scarpetta sui piatti di plastica non è la stessa cosa che farla sui piatti normali. #Cit -