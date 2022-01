Omicron: c’è un nuovo sintomo oltre a quelli che conosciamo (Di martedì 4 gennaio 2022) Omicron, nuovo sintomo oltre a quelli che conosciamo per la variante del COVID-19 che sta preoccupando tutti: ecco di cosa si tratta. La variante Omicron porta un nuovo sintomo (foto: Pixabay).A quasi due anni dallo scoppio della pandemia data dal Coronavirus, sembrava che coi vaccini la situazione stesse solamente migliorando; purtroppo, la variante Omicron sta invece causando diversi problemi e aumentando drasticamente il numero di contagi. Questa variante, fastidiosa e pericolosa così come il Coronavirus che già conoscevamo, pare ora portare un nuovo sintomo che potrebbe segnalare la positività; ecco di cosa si tratta. Omicron, ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 gennaio 2022)cheper la variante del COVID-19 che sta preoccupando tutti: ecco di cosa si tratta. La varianteporta un(foto: Pixabay).A quasi due anni dallo scoppio della pandemia data dal Coronavirus, sembrava che coi vaccini la situazione stesse solamente migliorando; purtroppo, la variantesta invece causando diversi problemi e aumentando drasticamente il numero di contagi. Questa variante, fastidiosa e pericolosa così come il Coronavirus che già conoscevamo, pare ora portare unche potrebbe segnalare la positività; ecco di cosa si tratta., ...

Advertising

dessere88 : RT @molumbe: Prof #Frajese: in Danimarca sugli infettati con la #Omicron c’è un dato bizzarro, l’8,5 % erano non vaccinati e il 91,5% erano… - claudiosantoni : RT @RosellaLara19: Cambio di passo di Bassetti a #StaseraItalia che afferma nn sia + il caso di metter restrizioni visti bassi sintomi di D… - J0k3r_Unlimited : @SecolodItalia1 non succede nulla, la c.d. 'variante omicron' è la cura che mette fine all'isteria covidiota visto… - trasplog : @MickMore4 @SamuRovedo @lucadmark @BalliFrancesco @SilvestriMd È talmente diminuita che c'è un epidemia in corso di… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Ci potrebbe essere un salto dai topi agli esseri umani dietro la nascita della variante Omicron. E' q… -