Omicidio Varese, procura: "Da gip sì a incontro, pericolosità non riconosciuta" (Di martedì 4 gennaio 2022) Omicidio di Varese, "il giudice per le indagini preliminari", scrive la procura in una nota, "ha accolto la richiesta (del pm, ndr.), peraltro ravvisando solo un rischio di inquinamento probatorio, attesa la ritenuta necessità di chiarire la dinamica della lite e, successivamente, ha autorizzato incontri del detenuto con la moglie e il figlio". "Di fronte a questa tragedia, a questo gesto sconvolgente, impensabile, ingiustificabile, non possiamo che esprimere la nostra vicinanza alla mamma del piccolo Daniele e impegnarci ancora di più contro la violenza" aggiunge la procuratrice di Varese, Daniela Borgonovo. Davide Paitoni, l'uomo in carcere per l'Omicidio del figlio di 7 anni, era noto in procura a Varese per il fascicolo sul tentato ...

