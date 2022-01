Morbius | la data di uscita slitta di altri tre mesi

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il film, con star Jared Leto, arriverà nei cinema ancora più tardi rispetto a quanto previsto: ladiè stata posticipata ditre. Sony ha deciso di posticipare ancora una volta il debutto di, il film tratto dai fumetti della Marvel con Jared Leto, nelle sale e lomento è di circa tre. La nuovadinegli Stati Uniti è quindi stata fissata a venerdì 1 aprile. La decisione dellomento disembra essere legata all'aumentare dei casi di COVID negli Stati Uniti legati alla variante Omicron e al desiderio di massimizzare i profitti di Spider-Man: No Way Home, attualmente nelle sale e che sta ottenendo ottimi incassi. ...

Michaelè un personaggio dell'universo fumettistico della Marvel e che è noto per essere un ... che non ha ancora unadi uscita. I dettagli sulla trama del film sono top secret: questo ...Il primo è, interpretato da Jared Leto e atteso nelle sale a gennaio: introdurrà l'... non si può nemmeno garantire che il film riuscirà a essere completato entro ladesignata. Sia quel ...Morbius è stato ufficialmente rinviato di qualche mese, posticipando la data ulteriormente e allontanando ancora una volta l'arrivo al cinema.Il film Morbius, con star Jared Leto, arriverà nei cinema ancora più tardi rispetto a quanto previsto: la data di uscita è stata posticipata di altri tre mesi. Sony ha deciso di posticipare ancora una ...