Milan, Gazidis il dirigente di club più apprezzato del 2021: la classifica (Di martedì 4 gennaio 2022) Ivan Gazids, amministratore delegato del Milan, è il dirigente di club più apprezzato in questo 2021. Ecco la classifica Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Ivan Gazids, amministratore delegato del, è ildipiùin questo. Ecco la

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Gazidis il dirigente più apprezzato del 2021: la classifica - JohSogos : @macho_morandi Hai la lingua h24 tra le chiappe di Maldini e Gazidis che scrivi cose inaccettabili e orrende …ti fa… - Augusto76465897 : @rafbenson80 Ahahaha scelta, signore mio avete leggermente la memoria corta pioli era un traghettatore per arrivare… - Cucciolina96251 : RT @CCokina12: Sinceramente io Belotti non lo voglio al Milan..QUINDI @vlahovicdusan9 VEDI CHE COSA FARE CHIAMA MALDINI,PIOLI PIAZZATI SOTT… - CCokina12 : @lamelasulweb C’è un solo direttore sportivo al Milan ed è lui..Lui non è mai andato a vedere le ragazze l’unico é… -