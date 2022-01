Lutto e tristezza nel mondo della tv. I due famosi fratelli morti allo stesso modo (Di martedì 4 gennaio 2022) Insieme avevano formato una delle coppie più amate dal piccolo schermo internazionale. Inseparabili, sin dalla loro nascita, vivevano l’uno per l’altro e anche per questo motivo erano riusciti a costruirsi una grande carriera da dividersi. Purtroppo però, è sempre una scelta presa in comune che ha determinato la loro morte. Grichka e Igod Bogdanoff non ce l’hanno fatta a sopravvivere, sono venuti a mancare uno a 6 giorni di distanza dall’altro. I medici ci hanno provato con tutte le loro possibilità, come sempre fanno, ma i due indimenticabili divulgatori scientifici nonché simboli della televisione si sono spenti. Prima Grichka e, poco dopo, il suo caro gemello Igor Bogdanoff. Impazzavano tra il pubblico di milioni di telespettatori, ovviamente comprendendo anche tra quello italiano grazie ai loro svariati lavori sul piccolo schermo, ma anche articoli e ... Leggi su tuttivip (Di martedì 4 gennaio 2022) Insieme avevano formato una delle coppie più amate dal piccolo schermo internazionale. Inseparabili, sin dalla loro nascita, vivevano l’uno per l’altro e anche per questo motivo erano riusciti a costruirsi una grande carriera da dividersi. Purtroppo però, è sempre una scelta presa in comune che ha determinato la loro morte. Grichka e Igod Bogdanoff non ce l’hanno fatta a sopravvivere, sono venuti a mancare uno a 6 giorni di distanza dall’altro. I medici ci hanno provato con tutte le loro possibilità, come sempre fanno, ma i due indimenticabili divulgatori scientifici nonché simbolitelevisione si sono spenti. Prima Grichka e, poco dopo, il suo caro gemello Igor Bogdanoff. Impazzavano tra il pubblico di milioni di telespettatori, ovviamente comprendendo anche tra quello italiano grazie ai loro svariati lavori sul piccolo schermo, ma anche articoli e ...

