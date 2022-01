LIVE Australia-Russia 0-1, ATP Cup 2022 in DIRETTA: Medvedev-De Minaur 6-4 5-1, il russo serve per portare la vittoria ai suoi (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Non tiene in campo il recupero in pallonetto Medvedev sull’ottimo attacco di De Minaur con il dritto. 40-40 Non è profondissimo l’attacco di De Minaur, ma il russo non riesce a passare! 30-40 Gioca lungo il rovescio Medvedev che spreca la prima delle due chance. 15-40 Fa il tergicristallo De Minaur! E’ un martello asfissiante Medvedev! Due match point. 15-30 CHE SPETTACOLO!! De Minaur prende tutto a rete, Medvedev ha il motorino per arrivare dappertutto! Alla fine il russo deve cedere! Pazzesco scambio! 0-30 Altra risposta sulla riga di Medvedev e non riesce nel controbalzo De Minaur. 0-15 RISPOSTA ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA-40 Non tiene in campo il recupero in pallonettosull’ottimo attacco di Decon il dritto. 40-40 Non è profondissimo l’attacco di De, ma ilnon riesce a passare! 30-40 Gioca lungo il rovescioche spreca la prima delle due chance. 15-40 Fa il tergicristallo De! E’ un martello asfissiante! Due match point. 15-30 CHE SPETTACOLO!! Deprende tutto a rete,ha il motorino per arrivare dappertutto! Alla fine ildeve cedere! Pazzesco scambio! 0-30 Altra risposta sulla riga die non riesce nel controbalzo De. 0-15 RISPOSTA ...

