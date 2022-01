Italservice Pesaro-Feldi Eboli oggi | Supercoppa Italiana 2022 calcio a 5 | orario | canale tv | programma | streaming

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ila 5 italiano assegna il primo titolo della stagione 2021-: la. A contendersela in questo 4 gennaio saranno, al PalaSele, l’e i padroni di casa della. Da una parte la squadra di Colini, campione d’Italia e favorita nei pronostici, dall’altra quella di mister Salvo Samperi, subentrato da qualche settimana sulla panchina dei campani: chi la spunterà? La parola al campo, unico giudice supremo, in una sfida che promette gioco, gol, spettacolo e pathos. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sporte in direttasia su Sky Go sia Now TV. Al termine del match la cronaca dell’incontro sarà tempestivamente pubblicata su OA Sport per farvi ...

Advertising

pesaronews : Tempo scaduto, domani c’è la Supercoppa: Italservice Pesaro-Feldi Eboli. De Oliveira: “Vincerà chi ha più fame” - DivCalcio5 : ?? #SupercoppaFutsal, chi tra @feldiebolic5 e Italservice Pesaro alzerà il primo trofeo dell'anno? ?? Martedì 4 gen… - Carlino_Pesaro : Italservice, ci siamo finale dietro l’angolo - Calcioa5Live : #SerieAFutsal, Ciampino Aniene C5-Italservice Pesaro Calcio a 5 il 9 febbraio. Come cambia il calendario #futsal… - pesaronews : Notizia bomba: l’Italservice Pesaro avrà un palazzetto tutto suo! -

Ultime Notizie dalla rete : Italservice Pesaro

... come testimonia l'undicesima posizione in classifica con soli 16 punti raccolti (38 gol fatti, 40 subiti), o un'che, dopo un inizio di non facile carburazione, si è ritrovata occupando ...In campo al PalaSele di Eboli i padroni di casa della Feldi Eboli e l': in palio il primo titolo della stagione sportiva. Intanto la serie A rimanda la ripartenza a febbraio (si riprenderà dall'ultima di andata), dopo l'Europeo in programma in ...2' di lettura 03/01/2022 - Italservice Pesaro, provaci ancora. I biancorossi puntano il primo trofeo stagionale, il quinto nel panorama nazionale della propria storia, peraltro consecutivo. La Superco ...Dopo la (quasi) chiusura del girone d'andata della Serie A 2021-2022, con una pendice prevista per il 13 febbraio alle ore 18.25, il calcio a 5 nostrano assegna il suo primo trofeo stagionale: la Supe ...