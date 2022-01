I dem toscani tutti contro D’Alema

Advertising

patriziadegioia : RT @mariamacina: Dopo le frasi su Renzi, l’irritazione nel Pd anche fra chi gli era fedele: «Se il partito è stato malato è anche colpa sua… - gaxdestination : RT @mariamacina: Dopo le frasi su Renzi, l’irritazione nel Pd anche fra chi gli era fedele: «Se il partito è stato malato è anche colpa sua… - mariamacina : Dopo le frasi su Renzi, l’irritazione nel Pd anche fra chi gli era fedele: «Se il partito è stato malato è anche co… -

Ultime Notizie dalla rete : dem toscani

Il Tirreno

di Articolo Uno Mdp si dicono contrari all'idea di un ritorno nel Pd con il segretario ... quasi unisce le anime: "Il problema non è far rientrare chi è uscito. Anche altri sono rientrati ...Il segretario nazionale del Pd Enrico Letta , e tutti i deputati, si dicono "molto preoccupati dalla notizia della decisione di chiudere lo stabilimento di Marradi, mentre in Parlamento ...Dopo le frasi su Renzi, l’irritazione nel Pd anche fra chi gli era fedele: «Se il partito è stato malato è anche colpa sua» ...Dopo il no degli uffici, il Pd l’aveva congelata. Passata con un blitz di fine anno, ma rischia l’impugnazione come la norma pro-Cuoio ...