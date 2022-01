Gemelli star della TV francese uccisi dal COVID: la morte a pochi giorni di distanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Negli Anni Novanta erano diventati famosi per aver sottoposto i loro corpi a interventi di chirurgia estetica dall’esito drammatico, trasformando i loro volti in maschere grottesche e del tutto sproporzionate. Ora i Gemelli Bogdanoff, Igor e Grichka, sono morti a causa del COVID-19. I famosi Gemelli, figli di un pittore russo, molto famosi in Francia per aver preso parte come presentatori a una serie di programmi televisivi, sono deceduti a distanza di appena pochi giorni l’uno dall’altro dopo aver contratto il virus. Leggi anche -> Morto nel sonno Ned Beatty, l’attore di ‘Un tranquillo weekend di paura’ aveva 82 anni Avevano 72 anni e il primo a morire è stato Grichka, il 28 dicembre, dopo il ricovero in terapia intensiva a causa COVID. Seguito dal ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) Negli Anni Novanta erano diventati famosi per aver sottoposto i loro corpi a interventi di chirurgia estetica dall’esito drammatico, trasformando i loro volti in maschere grottesche e del tutto sproporzionate. Ora iBogdanoff, Igor e Grichka, sono morti a causa del-19. I famosi, figli di un pittore russo, molto famosi in Francia per aver preso parte come presentatori a una serie di programmi televisivi, sono deceduti adi appenal’uno dall’altro dopo aver contratto il virus. Leggi anche -> Morto nel sonno Ned Beatty, l’attore di ‘Un tranquillo weekend di paura’ aveva 82 anni Avevano 72 anni e il primo a morire è stato Grichka, il 28 dicembre, dopo il ricovero in terapia intensiva a causa. Seguito dal ...

