Dakar 2022 | De Villers tra peccato e vergogna

(Di martedì 4 gennaio 2022) Laè un calvario per Ginel De. Dopo aver rischiato di saltarla per positività al Covid, il sudafricano si è reso protagonista di un gesto deprecabile, che gli è costato una grave penalità e le condanne unanimi da parte del paddock. Durante la seconda tappa, l’alfiere Toyota ha travolto un motociclista e non si è fermato a prestare soccorso. Un’azione che non è passata inosservata alla direzione gara, che gli ha inflitto una penalità sul tempo finale. Ma in molti hanno storto il naso per una sanzione giudicata troppo lieve.: cos’ha combinato De? Durante la prova speciale della tappa di ieri, Deha investito accidentalmente il cileno Zumaran, che si trovava di fianco a lui in un tratto sabbioso. Ginel si è accorto della ...