Dakar 2022 | Auto | il veterano Carlos Sainz si aggiudica Tappa 3

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 4 gennaio 2022) Terzadellae terzo, diverso, vincitore nella categoria. Una competizione completamente illeggibile quella che si sta sviluppando in Arabia Saudita e che vede diversi contendenti al titolo che si stanno affrontando nelle aspre dune. In questa3, vince l’esperienza decennale di un pilota che, negli anni, è riuscito a vincere questo torneo diverse volte:, padre del corridore attualmente della Ferrari, è riuscito a mettere tutti in riga i rivali vincendo con la sua Audi Sport.: lo spagnolo è super! Buona, anzi buonissima, la terza prova di Audi Sport.è riuscito a vincere la gara dopo essersi reso protagonista di ...