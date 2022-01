Classifica ATP | Jannik Sinner torna a guadagnare punti dopo la vittoria su Rinderknech

(Di martedì 4 gennaio 2022) Due su due a Sydney, in Australia, nell’ATP Cup 2022 di tennis, per(numero 10 dellamondiale) che,l’australiano Max Purcell, batte anche il francese Arthur(numero 58 al mondo), guadagnando altri 30per il ranking ATP.lanel match d’esordio non aveva migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che l’azzurro doveva fare più di 40per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei ora validi: ora invece la graduatoria si muove dato che con due vittorie sono assommati 55. L’assegnazione dei, infatti varia (e qui stanno la particolarità e la differenza con tutti gli altri ...

POSIZIONE JANNIK SINNER NELLARanking lunedì 3 gennaio : 3350, 10° posto. Punti da scartare lunedì 10 gennaio : 40. Punti accumulati finora a Sydney : 55 (25+30). Ranking dopo la ...23.52 Il classe 2001 vuole un'altra vittoria anche ai fini delladopo i 25 punti ottenuti ieri ma che contano solo nella Race verso Torino. L'azzurro deve fare più di 40 punti per ...Due su due a Sydney, in Australia, nell'ATP Cup 2022 di tennis, per Jannik Sinner (numero 10 della classifica mondiale) che, dopo l'australiano Max Purcell, batte anche il francese Arthur Rinderknech ...Inizia nel migliore dei modi il cammino dell'Italia contro l'Australia nell'Atp Cup. Alla Ken Rosewall Arena - sede della manifestazione insieme alla Qudos Bank Arena di Sydney - Jannik Sinner ha batt ...