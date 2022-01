Bambino ucciso dal padre nel Varesotto, per pm omicidio premeditato (Di martedì 4 gennaio 2022) commenta Davide Paitoni avrebbe premeditato l'omicidio del figlio di sette anni, Daniele, ucciso il primo gennaio a Morazzone (Varese). E' quanto gli contesta il pubblico ministero, Luca Petrucci, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) commenta Davide Paitoni avrebbel'del figlio di sette anni, Daniele,il primo gennaio a Morazzone (Varese). E' quanto gli contesta il pubblico ministero, Luca Petrucci, ...

Advertising

mininightingale : RT @veronix50558868: Quando nei notiziari Si passa subito dopo da un bambino ucciso al calciomercato a voi non stride qualcosa dentro come… - MediasetTgcom24 : Bambino ucciso dal padre nel Varesotto, per pm omicidio premeditato #DavidePaitoni - VolodiVino : RT @GHINODITACCO18: Era stato già condannato per maltrattamenti il criminale che ha ucciso il suo bambino di 7 anni, eppure una magistratur… - iq_196 : RT @GHINODITACCO18: Ad un violento agli arresti domiciliari un giudice criminale ha concesso un permesso premio. Così lui ha ucciso il suo… - CronacaSocial : Gli inquirenti hanno rivenuto un biglietto vicino al cadavere del piccolo Daniele, il bambino di 7 anni ucciso da s… -